التدخين السبب الأول لسرطان الرئة..

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - ووفقًا لشهر التوعية بسرطان الرئة فإن سرطان الرئةيحدث غالبًا بسبب التدخين، على الرغم من أن 28 في المائة من الحالات تصيب غير المدخنين.

في المملكة المتحدة، ترجع72في المائة من الحالات في المملكة المتحدة إلى التدخين، و71في المائة إلى التدخين النشط و1في المائة إلى التدخين السلبي.

يمكن لغير المدخنين أيضاً أن يصابوا بسرطان الرئة ومن المهم أن يطلبوا المساعدة ويخضعوا للفحص بغض النظر عن تاريخهم في التدخين.