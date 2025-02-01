نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الفرنسية أهم المباريات في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر المسابقة.

إليكم مواعيد أهم المباريات:

بريست ضد باريس سان جيرمان في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

أوكسير ضد موناكو في تمام الثامنة توقيت القاهرة.

سانت ايتيان ضد ليل في تمام العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وتُذاع جميع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.

ويتصدر باريس سان جيرمان قائمة الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق عشر نقاط عن الوصيف مارسيليا صاحب ال37 نقطة.