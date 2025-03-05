نشكركم على متابعتكم خبر أطعمة تجنبي تحضيرها على مائدة الإفطار في رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 11:49 مساءً - يعتبر رمضان فرصة للتغذية الروحية والجسدية، لكن من المهم اختيار الأطعمة بعناية على مائدة الإفطار لتجنب التأثيرات السلبية على الصحة، فبعض الأطعمة مثل الأطعمة المقلية والدسمة والحلويات السكرية قد تؤدي إلى الشعور بالتخمة، العطش، وعسر الهضم، مما يؤثر على راحتنا أثناء الصيام.

في السطور التالية، سنستعرض أبرز الأطعمة التي يُفضل تجنبها على مائدة الإفطار في رمضان، مع تقديم بدائل صحية تساعد في الحفاظ على طاقتنا وصحتنا طوال الشهر المبارك.

إليك قائمة بالأطعمة التي يُفضل تجنب تحضيرها على مائدة الإفطار في رمضان، من أجل الحفاظ على صحتك خلال الشهر الفضيل:

1. الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية مثل الشاورما، البطاطا المقلية، والسمبوسة تمتص كميات كبيرة من الزيت، مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والدهون غير الصحية. هذه الأطعمة قد تتسبب في شعور بالثقل بعد الإفطار وتؤثر على عملية الهضم.

البديل الصحي: يمكن تحضير السمبوسة بالفرن أو تحضير أطباق خفيفة مثل السلطات مع البروتين المشوي.

2. الحلويات الدسمة:

الحلويات مثل الكنافة، البقلاوة، والقطايف المحشوة بالسكر تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ، مما قد يسبب الإحساس بالتعب بعد فترة قصيرة من الإفطار.

البديل الصحي: استبدلي الحلويات الثقيلة بتقديم الفواكه الطازجة أو الزبادي مع العسل والمكسرات.

3. الأطعمة الغنية بالصوديوم:

الأطعمة مثل المخللات، الأطعمة المعالجة مثل النقانق، واللحوم المدخنة تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى احتباس الماء وزيادة العطش خلال ساعات الصيام.

البديل الصحي: يمكن تحضير السلطات الطازجة أو المعجنات الصحية بدلاً من الأطعمة المالحة.

4. الأطعمة السريعة:

الوجبات السريعة مثل البرجر، البيتزا، والوجبات الجاهزة قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة، ما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق بعد الإفطار.

البديل الصحي: تحضير وجبات منزلية صحية مثل الدجاج المشوي أو السمك مع الخضروات المطهوة بالبخار.

5. الأطعمة السكرية والمشروبات المحلاة:

المشروبات مثل المشروبات الغازية، العصائر المعلبة المحلاة تحتوي على سكر مضاف بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم.

البديل الصحي: يمكن تحضير عصائر طبيعية باستخدام الفواكه الطازجة أو شرب الماء المنكه باستخدام الأعشاب مثل النعناع.

6. المعجنات المليئة بالزبدة والسكر:

المعجنات مثل المقليات بالزبدة أو الفطائر السكرية تحتوي على الكثير من الدهون والسكر الذي يرهق الجهاز الهضمي وقد يؤدي إلى تقلبات في الطاقة بعد الإفطار.

البديل الصحي: يمكن تحضير المعجنات الخفيفة باستخدام الدقيق الكامل أو الشوفان والمكونات الطبيعية.

7. الأطعمة ذات مؤشر سكري مرتفع:

الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض، الخبز الأبيض يمكن أن تؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستوى السكر في الدم، مما يسبب شعورًا بالهبوط بعد فترة قصيرة.

البديل الصحي: يُفضل استخدام الأرز البني أو الخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة.

8. المشروبات التي تحتوي على كافيين:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الثقيل قد تسبب الجفاف لأنها مدرة للبول. بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم عند تناولها بكثرة بعد الإفطار.

البديل الصحي: يمكن استبدالها بمشروبات دافئة مثل النعناع الدافئ أو شاي الأعشاب.

9. الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون المشبعة:

الأطعمة مثل اللحوم الدهنية، والأطعمة الغنية بالزبدة أو السمن قد تكون ثقيلة على المعدة وتؤدي إلى الشعور بالكسل والخمول بعد الإفطار.

البديل الصحي: يُفضل تناول اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج المشوي أو الأسماك مع الخضروات.

وفي النهاية، ينصح بالتركيز على التوازن الغذائي، فمن المهم أن تكون مائدة الإفطار متوازنة بين البروتينات، الكربوهيدرات المعقدة، الدهون الصحية، والخضروات، بالإضافة إلى أنه مهما كانت الأطعمة مغرية، يجب تناولها باعتدال لتجنب مشاكل الهضم والشعور بالتعب.