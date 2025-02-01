نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح ضد القادسية في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل القادسية ضيفا ثقيلا على نظيره الفتح، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-2025.

القادسية يحل ضيفا على الفتح في الدوري السعودي

ويستضيف ملعب الفتح، المواجهة المرتقبة بين القادسية والفتح، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يتذيل الفتح الجدول برصيد 9 نقاط.

موعد مواجهة القادسية والفتح في الدوري السعودي

تنطلق أحداث المواجهة يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة القادسية والفتح في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC SPORTS extra 1.