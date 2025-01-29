نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي: ما حدث في مباراة بتروجيت كارثة ونجهز مذكرة احتجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي على الأخطاء التي حدثت في مباراة بتروجيت بدوري نايل.

تعليق البنك الأهلي على ما حدث في مباراة بتروجيت

وقال اللواء في تصريحات لـ ستاد المحور:" ما حدث في مباراة اليوم كارثة وهدف أسامة فيصل صحيح ١٠٠٪؜ وجاء مثله في نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٨ بين ريال مدريد وليفربول".

وأضاف:" لا يوجد في القانون أن تحتسب عقوبتين في لعبة واحدة، والحكم احتسب ركلة جزاء وطرد وهذا غير قانوني بالمرة".

واختتم رئيس البنك الأهلي:" نجهز حاليًا مذكرة احتجاج على تلك الأخطاء التي وقعت تجاه الفريق وأثرت على نتيجة المباراة والهزيمة أمام بتروجيت".