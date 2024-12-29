نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2024| إنتر ميلان بطل غير عادي في إيطاليا.. وباريس سان جيرمان يبحث عن نفسه بعد مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوشك عام 2024 على الانتهاء، والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة في جميع البطولات حول العالم، وبالتحديد بطولتي الدوري الفرنسي والدوري الإيطالى.

حصاد عام 2024 في الدوري الفرنسي

شهدت بطولة الدوري الفرنسي في عام 2024، العديد من الأحداث المثيرة، وتعد أبرزهم رحيل النجم الدولي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن الدوري، والانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجمه كيليان مبابي، ببطولة الدوري الفرنسي في موسمه الماضي 2023-2024، بعدما حقق فوزه على نظيره موناكو في شهر أبريل 2024.

وبعد ذلك نجح النجم الفرنسي في تحقيق حلمه، بالانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان، في صيف 2024، ليخسر الدوري الفرنسي لاعب مميز وفريد من نوعه بقيمة كيليان مبابي.

ولم يثمر رحيل كيليان مبابي عن نادي باريس سان جيرمان، بخير على النادي الفرنسي، ولكن كان هناك العديد من النزاعات والصراعات القانونية والتي لازالت مستمرة.

نزاع قانوني بين مبابي وباريس سان جيرمان

وحكمت حينها اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي، على نادي باريس سان جيرمان بضرورة دفع 55 مليون يورو، للاعب كيليان مبابي، باعتبارها رواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ولم يصمت كيليان مبابي عند ذلك الحد فقط، ولكنه صعد الموقف بينه وبين باريس سان جيرمان، حيث تم إحالة القضية إلى لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بسبب عدم الحصول على رواتبه ومكافآته من النادي.

وعلى الجانب الآخر، فريق نيس الذي انضم إليه النجم المصري محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلي، في صيف عام 2024، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

حصاد 2024 في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان في عام 2024، بطولة الدورى الإيطالى «الاسكوديتو» بقيادة مدربه سيمونى إنزاجى، بعدما شهد بداية الموسم تألق كبير للفريق.

وشهد هذا الموسم من الدورى الإيطالى 2024-2025 غياب عدد كبير الأندية الإيطالية، التي من المقرر أن تهبط.

حيث صعد كلا من بارما وكومو إلى دورى الدرجة الأولى الإيطالى لكرة القدم، في الموسم الحالي 2024- 2025، حيث احتلا المركزين الأول والثانى في دورى الدرجة الثانية.

كما شهد عام 2024، هبوط فريق ساليرنتانيا من الدوري الإيطالي، بعدما حصل في الموسم الماضي على 16 نقطة فقط، ليهبط إلى دورى الدرجة الثانية الإيطالى.

وهبط كذلك فريق ساسولو بعدما احتل المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة، وبعدها فريق فروزينونى الذي هبط إلى دورى الدرجة الثانية الإيطالى باحتلاله المركز الثامن عشر بواقع 35 نقطة.

وفي البطولات الأوروبية من موسم 2024-2025، تأهل إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، ثم ميلان باعتباره الوصيف، وكذلك نادى بولونيا لأول مرة في تاريخه، وفريقي يوفنتوس وأتالانتا.

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق روما إلى بطولة الدورى الأوروبى في موسمه الحالي 2024-2025، بعد تأهله إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الإيطالى، ويليه نادى لاتسيو الذي حتل المركز السابع.

بينما صعد فريق فيورنتينا الذي تواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى الإيطالى، إلى دورى المؤتمر الأوروبى.