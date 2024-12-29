نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاوضات الأهلي مع الأجانب تتعثر بسبب المغالاة المالية.. ومحاولات ضم إيفرتون مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن المفاوضات بين الأهلي وبعض الأندية الخارجية بشأن اللاعبين الأجانب تعثرت، ومنها صفقة أسامة الادريسي جناح فريق باتشوكا المكسيكي، بسبب المغالاة المالية، مشيرًا إلى أن المفاوضات توقفت بشكل مبدئي.

مفاوضات الأهلي مع الأجانب تتعثر بسبب المغالاة المالية.. ومحاولات ضم إيفرتون مستمرة

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "باتشوكا المكسيكي طلب مبلغ كبير للغاية، والأهلي قرر ايقاف التفاوض لضمه، وهناك أسماء آخرى تفاوض معها النادي غير معروفة، ولكن تلك المفاوضات شهدت مغالاة كبيرة، وبعض الصفقات تعطلت بسبب الجانب المالي".

وأضاف: "الأهلي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي إيفرتون، وهم من ضمن اللاعبين الذين تم الاستقرار على التعاقد معهم، ومعظم العناصر المرشحة تم الاستفسار عن المطالب المالية وهناك مغالاة كبيرة".

وزاد: "الأهلي عرض مليون و200 ألف دولار لضم إيفرتون، بينما ناديه التشيكي يريد 3 مليون دولار، والأهلي يسعى للوصول بالصفقة إلى 1.5 مليون دلاور لضم اللاعب الذي يحظى بإعجاب شديد وهناك اجماع داخل النادي على التعاقد معه".

وأكمل: "الأهلي سوف يحاول مجددًا من أجل ضم إيفرتون، والصفقة لم تشهد تطورات إيجابية، لكن قد يحدث أي شئ مستقبلا، وهناك بدائل آخرى طبقا للترشيحات الكثيرة والاجتماعات المستمرة داخل النادي".

وزاد: "هناك حالة بطئ نوعًا ما، والأهلي بدأ المفاوضات مع بعض الأسماء ووجد بعض المغالاة المالية، وأتوقع أنه تحت أي ظروف سيعمل النادي على حسم الصفقات المطلوبة والتي يحتاجها الفريق في شهر يناير المقبل وذلك استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية، ولكن النادي يسعى للوصول إلى أرقام مالية جيدة".

وختم: "الأهلي لم يقدم أي عروض رسمية لضم أي لاعب محلي حتى الآن، في انتظار حسم موقف محمد عبدالمنعم، وحال عدم عودته في الميركاتو الشتوي سيتجه الأهلي نحو صفقة مصطفى العش".