نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز بعد قليل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري العام

وجاء تشكيل الإسماعيلي للمباراة كالتالي:

في حارسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر.

خط الوسط: محمد حسن، محمد بيومي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.

وفي الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عبد الله جمال، على الملواني، حاتم سكر،محمد عبد السميع،هشام محمد،عبد الرحمن الدح، محمد خطاري،عبد الله السعيد، محمد زيدان.