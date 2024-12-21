نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مباراة المحلة والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى مع نظيره غزل المحله فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دورى نايل.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 8 نقاط بينما يرتفع رصيد المحله إلى 5 نقاط.

وفاز عبده يحيى بلقب رجل المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة على المرميين عدا بعض الهجمات القليلة على المريين.

ولاحت للاتحاد السكندرى فرصتين عن طريق بواتنج وايمانويل ولاحت لغزل المحله فرصتين عن طريق عبده يحيى وبن حموده لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني ارتفع مستوى الأداء لكلا الفريقين وان كان فريق غزل المحله هو الأقرب.

ولاحت للاتحاد السكندرى فرصه حقيقيه لعمرو جمعه بينما أضاع المحله عده فرص سهله للتهديف اخطرها عن طريق محمد على وبن حموده لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.