الرياضة

ليس يوسف أيمن.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على فكرة رحيل نجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

وقال الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" مارسيل كولر وافق على فكرة رحيل كريم نيدفيد نجم خط وسط فريق الأهلي، بعدما خرج من حساباته"

وأضاف:" كريم نيدفيد تلقى عرض من ناد زد للانتقال إلى صفوفه بشكل رسمي في يناير، وكولر أعطى الضوء الاخضر لرحيله عن القلعة الحمراء ".

وأتم:" نيدفيد سيدخل في صفقة تبادلية بين الأهلي وزد، حيث يسعى المارد الأحمر للتعاقد مع مصطفى العش مدافع فريق زد، في يناير المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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