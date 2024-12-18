نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس يوسف أيمن.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقته على فكرة رحيل نجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

وقال الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" مارسيل كولر وافق على فكرة رحيل كريم نيدفيد نجم خط وسط فريق الأهلي، بعدما خرج من حساباته"

وأضاف:" كريم نيدفيد تلقى عرض من ناد زد للانتقال إلى صفوفه بشكل رسمي في يناير، وكولر أعطى الضوء الاخضر لرحيله عن القلعة الحمراء ".

وأتم:" نيدفيد سيدخل في صفقة تبادلية بين الأهلي وزد، حيث يسعى المارد الأحمر للتعاقد مع مصطفى العش مدافع فريق زد، في يناير المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".