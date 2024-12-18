يوفنتوس يكتسح كالياري برباعية دون رد في كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح يوفنتوس نظيره كالياري برباعية نظيفة وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

يوفنتوس يكتسح كالياري برباعية

وبهذه النتيجة، يتأهل يوفنتوس إلى دور الثمانية من البطولة من أجل مواجهة نظيره إمبولي الذي تغلب على فيورنتينا بركلات الترجيح في دور الستة عشر.

جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من الجانبين حتى نجح يوفنتوس في خطف الهدف الأول عن طريق نجمه فلاهوفيتش لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو يوفنتوس على مجريات اللعب طوال اللقاء وسجلوا ثلاثة أهداف دفعة واحدة كانت أولها في الدقيقة 53 عن طريق كوبماينرز.

واصل لاعبو يوفنتوس سيطرتهم على الشوط وسط تراجع في أداء لاعبي كالياري حنى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 عن طريق كونسيساو.

استمرت سيطرة لاعبو يوفنتوس على المباراة التي نجحوا في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89 عن طريق جونزاليس لتنتهي المباراة بفوز السيدة العجوز على كالياري برباعية نظيفة ويتأهل لدور الثمانية من البطولة.