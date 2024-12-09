اليمن يواجه لبنان وبوتان وبروناي في تصفيات آسيا 2027
أوقعت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم، المنتخب اليمني الأول بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لبنان وبوتان وبروناي دار السلام.
وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخبات طاجيكستان والفلبين والمالديف وتيمور الشرقية في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثالثة كلا من الهند وهونغ كونغ وسنغافورة وبنغلاديش.
وضمت المجموعة الرابعة منتخبات تايلاند وتركمانستان والصين تايبيه وسيريلانكا، بينما ضمت المجموعة الخامسة كلا من سوريا وأفغانستان وميانمار وباكستان، وضمت المجموعة السادسة منتخبات فيتنام وماليزيا ونيبال ولاوس.
وتقام مباريات الدور النهائي من التصفيات على مدار ست جولات بنظام الدوري من مرحلتين "ذهاب وإياب" خلال الفترة ما بين الخامس والعشرين من مارس 2025 والحادي والثلاثين من مارس 2026.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا التي ستقام في السعودية للمرة الأولى، لتنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخبا حجزت تأهلها من الدور الثاني.
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