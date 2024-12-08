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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه بوروسيا دورتموند اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

جلادباخ يفرض التعادل على دورتموند بالبوندسليجا

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم دورتموند بهدف في الدقيقة 65 بواسطة الإنجليزي الشاب جيمي بينو جيتنز عبر تسديدة قوية عرفت طريقها للشباك.

وأدرك النمساوي كيفين ستوجر التعادل لجلاددباخ في الدقيقة 71 من ضربة جزاء حصل عليها زميله تيم كلينيست.

وأنهى جلادباخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماش كفانتشارا لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

ورفع دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس مقابل 18 نقطة لجلادباخ في المركز الحادي عشر.