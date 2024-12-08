الرياضة

جلادباخ يفرض التعادل على دورتموند بالبوندسليجا

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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه بوروسيا دورتموند اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة  القدم (بوندسليجا).

جلادباخ يفرض التعادل على دورتموند بالبوندسليجا

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم دورتموند بهدف في الدقيقة 65 بواسطة الإنجليزي الشاب جيمي بينو جيتنز عبر تسديدة قوية عرفت طريقها للشباك.

وأدرك النمساوي كيفين ستوجر التعادل لجلاددباخ في الدقيقة 71 من ضربة جزاء حصل عليها زميله تيم كلينيست.

وأنهى جلادباخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماش كفانتشارا لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

ورفع دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس مقابل 18 نقطة لجلادباخ في المركز الحادي عشر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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