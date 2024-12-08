نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 في جميع البطولات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 في جميع البطولات وهي التي تقام في المسابقات العربية والعالمية.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 في جميع البطولات
وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 في جميع البطولات وفق ما يلي:-
دوري أدنوك للمحترفين
16:45الوصل --: -- البطائح
16:45خورفكان--: --شباب الأهلي
19:30النصر--: --دبا الحصن
19:30عجمان --: -- الشارقة
الدوري الإنجليزي
18:00فولهام --: -- آرسنال
18:00إبسويتش تاون --: -- بورنموث
18:00ليستر سيتي--: --برايتون
20:30توتنهام هوتسبير--: --تشيلسي
الدوري الإسباني
17:00ليغانيس--: --ريال سوسييداد
19:15أثلتيك بيلباو--: --فياريال
21:30أوساسونا--: --ديبورتيفو ألافيس
00:00أتلتيكو مدريد--: --إشبيلية
الدوري الإيطالي
15:30فيورنتينا--: --كالياري
18:00هيلاس فيرونا --: -- إمبولي
21:00فينيزيا--: --كومو
23:45نابولي--: --لاتسيو
الدوري الألماني
18:30فولفسبورغ--: --ماينز
20:30هوفنهايم--: --فرايبورغ
الدوري الفرنسي
18:00لانس--: --مونبلييه
20:00ستراسبورغ--: --إستاد ريمس
20:00نانت--: --رين
23:45سانت إيتيان--: --مارسيليا
الدوري الهولندي
15:15غرونينغين--: --بي إي سي زفوله
17:30إي زد آلكمار --: -- أياكس أمستردام
17:30فيليم 2 --: -- هيرينفين
19:45المير سيتي--: --أوتريخت
الدوري البرتغالي
19:30بوافيستا--: --فارينزي
22:00كاسا بيا--: -- إيه في إس فوتبول
الدوري البلجيكي
16:30رويال أنتويرب--: --رويال شارلروا
19:00سيركل بروج --: -- سانت جيلواز
21:30أندرلخت--: --بيرشكوت
22:15ديندر--: --فيستيرلو
الدوري التركي
14:30أيوبسبور--: --سامسون سبور
17:00سيفاس سبور --: -- غلطة سراي
17:00قيصري سبور --: -- ألانياسبور
20:00إسطنبول باشاك شهير--: -- هاتاي سبور
الدوري البرازيلي
23:00أتلتيكو مينيرو --: -- أتلتيكو باراناينسي
23:00جوفينتود--: --كروزيرو
23:00فورتاليزا--: --إنترناسيونال
23:00بالميراس--: --فلومينينسي
23:00بوتافوغو--: --ساو باولو
23:00فلامينغو--: --سبورت كلوب فيتوريا
23:00براغانتينو--: --كريسيوما
23:00باهيا--: --أتلتيكو غويانيينسي
23:00كويابا--: --فاسكو دي غاما
23:00غريميو--: -- كورينثيانز
دوري أبطال إفريقيا
20:00دجوليبا--: -- بيراميدز
23:00الهلال--: --مازيمبي
كأس الكونفيدرالية
17:00ستيلينبوش--: --نهضة بركان
17:00لواندا سول--: --الملعب المالي
17:00بلاك بولز--: --المصري البورسعيدي
17:00أورابا يونايتد--: --أسيك ميموزا
20:00جراف دي داكار--: --اتحاد الجزائر
20:00الرياضي القسنطيني--: --سيمبا
20:00أونزي برافوش--: --الصفاقسي
20:00إنييمبا--: --الزمالك
الدوري المغربي
18:00اتحاد طنجة--: --شباب المحمدية
19:00نهضة الزمامرة--: --المغرب التطواني
21:00شباب السوالم --: -- المغرب الفاسي
الدوري القطري
18:30الوكرة --: -- الشمال
18:30الشحانية--: --الغرافة
20:30العربي --: -- أم صلال
الدوري العراقي
18:15دهوك--: --ديالى
20:30النفط--: --القوة الجوية
الدوري البحريني
20:00النجمة --: -- المالكية
20:00المنامة --: -- الرفاع الشرقي