آرسنال إلى وصافة الدوري الإنجليزي

آرسنال إلى وصافة الدوري الإنجليزيحقق أرسنال فوزًا كبيرًا على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 5 - 2 في الجولة الـ 13 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف أرسنال جابرييل ماجالايس في الدقيقة (10) ولياندرو تروسارد (27) ومارتن أوديجارد (34 من ركلة جزاء) وكاي هافيرنز (36) وبوكايو ساكا (45+5) من ركلة جزاء.

وأحرز هدفي وست هام أرون وان بيساكا في الدقيقة (38) وإيمرسون بالمييري (40).

وانتقل أرسنال بهذه الفوز إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط وراء ليفربول الذي يلاقي مانشستر سيتي (23 نقطة) مساء غد الأحد في قمة الجولة.

في المقابل، بقي رصيد وست هام عند الـ 15 نقطة يحتل بها المركز الـ 15.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز برينتفورد على ليستر سيتي 4 - 1، وولفرهامبتون على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين، ونوتنغهام فورست على إبسويتش تاون بهدف نظيف، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة، كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد.