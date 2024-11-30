ميلان يتخطى عقبة إمبولي بثلاثية
استعاد نادي ميلان نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادلين في الجولتين الأخيرتين، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه إمبولي مساء السبت في المرحلة 13 من "الكالتشيو".
سجل ثلاثية ميلان، الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 19 والهولندي تيجاني ريجنديرز "هدفين" في الدقيقتين 44 و69.
ورفع "الروسونيري" رصيده إلى 22 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 16 نقطة بالمركز العاشر.
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل كومو مع ضيفه مونزا بهدف لمثله.
وسجل يانيك إيغيلهاردت لكومو في الدقيقة 36 وأدرك جيانلوكا كابراري هدف التعادل لمونزا من ركلة جزاء في الدقيقة 64.
ورفع كومو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ17 مقابل 10 نقاط لمونزا في المرتبة الـ19 قبل الأخيرة.
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