نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من المهدي سليمان بعد إصابته في مباراة الاتحاد وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، عن إصابته التي تعرض لها في مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري Nile.

أول تعليق من المهدي سليمان

ونشر سليمان عبر حسابه على فيسبوك صورة قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر، اجعل إصابتي تكفيرًا للذنوب ورفعًا للدرجات".

وكان المهدي سليمان قد تعرض لإصابة خلال الشوط الأول بعد التحام قوي مع كريم طارق، ليتم نقله بسيارة الإسعاف من استاد الإسكندرية إلى أحد المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة.

ويُنتظر أن يخضع سليمان لعملية جراحية بعد التأكد من طبيعة الإصابة خلال اللقاء الذي انتهى بموقف مؤثر لحارس الاتحاد السكندري.