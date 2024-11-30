ملخص أهداف مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا مهما وصعبا أمام نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والشباب

وسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الأول للشباب في الدقيقة 6 صنع بودينسي وعادل سافيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 14.

وعادل سافيتش بهدف الفوز في الدقيقة 62 وانتهت المباراة 2/1.