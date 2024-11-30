عاجل.. مفاجئات بقائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

وشهدت القائمة غياب كلًا من محمد الشناوي حارس المرمى، وإمام عاشور، كما يغيب طاهر محمد طاهر للإيقاف.

محمد يوسف

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