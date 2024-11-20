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أحمد جودة - القاهرة - 6 أكتوبر يصطدم بالعبور وجمهورية شبين يواجه النجوم بدوري القسم الثاني

تنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة والجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بمجموعتي القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب.



المجموعة الثالثة



1- 6 أكتوبر مع العبور



على ملعب نادي السلمانية يصطدم فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الثامنة بقيادة احمد الضظوي برصيد 8 نقاط بفريق العبور وصيف المجموعة بقيادة حسام عوض برصيد 14 نقطة.



2- النصر مع نجمة سيناء

على ملعب نادي النصر يلتقي فريق النصر متصدر المجموعة بقيادة شريف الخشاب برصيد 14 نقطة مع فريق نجمه سيناء صاحب المركز الثامن بقيادة حاتم حسن برصيد 6 نقاط.



3- الشمس مع بور فؤاد



على ملعب نادي الشمس يواجه فريق الشمس صاحب المركز الخامس بقيادة طه شحاته برصيد 7 نقاط فريق بورفؤاد صاحب المركز الثالث بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 11 نقطة.



4- المريخ مع الشرقية



على ملعب نادي المريخ يلعب فريق المريخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد ياسين برصيد6 نقاط مع فريق الشرقيه صاحب المركز السادس بنفس الرصيد.



5- مستقبل سبورت مع جنوب سيناء

على ملعب جويل سبورت زهراء مدينه نصر يستقبل فريق مستقبل سبورت صاحب المركز السابع بقيادة محمد حسن برصيد 6 نقاط مع فريق جنوب سيناء متذيل المجموعة بقيادة أحمد المحمدي برصيد نقطتين.

المجموعة الرابعة

1- ايسترن كومباني مع دياموند

يشهد ملعب كلية الزراعة بالجيزة لقاء صعب بين فريق ايسترن كومباني وصيف المجموعة بقيادة طارق يحيي برصيد 13 نقطة مع فريق دياموند صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صلاح برصيد 7 نقاط.

2- الإنتاج الحربي مع الو ايجيبت

يستضيف ستاد السلام لقاء فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع بقيادة ايمن عبد العزيز برصيد 12 نقطة مع فريق الو ايجيبت صاحب المركز العاشر بقيادة محمد جمال برصيد 5 نقاط.



3- مصر للتأمين مع بنها



على ملعب نادي مصر للتامين يحل فريق بنها صاحب المركز الثالث بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 13 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق مصر للتامين صاحب المركز السابع بقيادة عمرو عبده برصيد 8 نقاط.



4- جمهورية شبين مع النجوم



على ملعب نادي الجمهورية يستقبل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس بقيادة حازم ابو النور برصيد 12 نقطة فريق النجوم صاحب المركز السادس بقيادة شاكر عبد العال برصيد 11 نقطة.



5- إتحاد الشرطة مع البلاستيك

على ستاد كلية الشرطة يلعب فريق إتحاد الشرطة صاحب المركز التاسع بقيادة محمد عبيدو برصيد 5 نقاط مع فريق البلاستيك متذيل المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 4 نقاط