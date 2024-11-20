نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكهام والعش أبرزهم.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الصفقات الجديدة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين الذي يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

الأهلي يستقر على ضم هؤلاء اللاعبين في يناير

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي حدد قائمة اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف:" الأهلي يفكر في ضم مدافع جديد وليس مهاجم أو جناح فقط، وذلك بعد تراجع مستوى يوسف أيمن في ظهوره الأول وتعدد إصابات ياسر إبراهيم ".

وأشار كريم رمزي:" أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، ومصطفى العش، ومحمد إسماعيل، ثنائي فريق زد إف سي، بالإضافة إلى الثنائي زيكو وعلي الفيل مدافع فريق مودرن سبورت، على أعتاب الانضمام إلى النادي الأهلي في يناير".

وأتم:" مارسيل كولر سيفاضل بين هؤلاء اللاعبين؛ لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز خط الدفاع".

