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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن المفاوضات بين محمد صلاح وإدارة ليفربول لتمديد عقد الفرعون المصري تواجه أزمة كبيرة في الوقت الراهن.

وأضافت:" هنا فجوة واضحة في تجديد العقد بين صلاح والريدز بسبب العروض المقدمة للاعب وطلباته المالية".

وأشارت الشبكة بأن صلاح لديه عدة عروض أوروبية ضخمة، بالإضافة إلى العرض السعودي الكبير والذي يتفوق بشكل كبير على جميع العروض الأخري.

وأوضحت بأن محمد صلاح سيحسم مستقبله بشكل نهائي سواء بالتجديد مع ليفربول أو الرحيل قبل نهاية الموسم الجاري.

