نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الرأس الأخضر، يوم الجمعة 15 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر والرأس الأخضر عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات التصفيات.

تُقام المباراة بين منتخبي مصر والرأس الأخضر في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بينما يحل منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

