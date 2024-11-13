نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف حقيقة تقدم سيف الجزيري بشكوى ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تقديم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ناديه بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

شوبير يكشف حقيقة تقدم سيف الجزيري بشكوى ضد الزمالك

وفي تصريحاته عبر برنامجه على "أون سبورتس إف إم"، قال شوبير: "الجزيري تقدم بالشكوى لضمان حقوقه المالية فقط، دون أي نية لخلق مشاكل مع النادي".

وأضاف: "محامي الجزيري، أنيس بن ميم، أوضح أنهم أرسلوا عدة خطابات إلى الزمالك بشأن مستحقات اللاعب، وتم التوصل إلى اتفاق لجدولتها، وأكد أنهم لا يضغطون على الزمالك أو يفرضون شروطًا عليه".

وأشار شوبير إلى أن الجزيري سافر إلى إيطاليا بإذن من الزمالك، وأنه لم يُحدث أي خلاف بعد استبعاده من مباراة سموحة، لافتًا إلى أن علاقته مع حسين لبيب، رئيس النادي، جيدة جدًا ويُعامل كأب لابنه.

