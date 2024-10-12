نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتصدر الأندية العربية والأفريقية في تصنيف الـ IFFHS لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن تصنيفه السنوي لأفضل أندية العالم للفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2024، حيث جاء النادي الأهلي في المركز العشرين بمجموع 237 نقطة، ليكون بذلك أفضل نادٍ عربي وأفريقي.

أما نادي الزمالك فقد احتل المركز 69، بينما جاء الهلال السعودي في المركز الأربعين كأفضل نادٍ آسيوي.

في صدارة التصنيف، احتل ريال مدريد الإسباني المركز الأول برصيد 420 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 364 نقطة، ثم باير ليفركوزن في المركز الثالث بـ 362 نقطة، وأتالنتا في الرابع برصيد 313 نقطة، وأتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 290 نقطة.