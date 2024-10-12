نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف سيف كريم.. الأهلي ينتصر على الزمالك في قمة 2009 ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 في تحقيق فوز ثمين على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

الأهلي ينتصر على الزمالك في قمة 2009 ببطولة الجمهورية

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سيف كريم، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر.

ورغم تعرض الأهلي لطرد أحد لاعبيه خلال المباراة، تمكن الفريق من الحفاظ على تقدمه والانتصار، مما عزز من فرصه في المنافسة على صدارة ترتيب البطولة.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في البطولة، حيث سبق له أن فاز على المقاولون العرب بنتيجة 3-2، وتعادل مع بيراميدز 1-1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3-2، وانتصر على غزل المحلة بنتيجة 5-2، وتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي قبل أن يخسر أمامه بركلات الترجيح. وخلال المباريات، سجل الفريق 9 أهداف وتلقى 5 أهداف في مرماه.

يترأس الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2009 محمد عبدالوهاب كمدير فني، ومحمد علي كمدرب عام، مع معتز بالله هاشم كمدرب أحمال، مصطفى عبد العظيم كمدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد كإداري للفريق، ومحمد إمام كطبيب الفريق، والمعتز بالله هشام كمدرب أحمال، وإبراهيم رشاد كإخصائي تدليك.