نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا.. موقف صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بولونيا مساء اليوم الأربعاء 2-10-2024 على ملعب "أنفيلد" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بالتشامبيونزليج.

موعد مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد بولونيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بولونيا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافنبيرش.

خط الهجوم: داروين نونيز، لويس دياز، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول ضد بولونيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.