محمد إبراهيم: اتربيت على المكسب في الزمالك ولا أنظر لقميص الفريق المنافس

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي، إنه يؤدي في جميع المباريات بقوة ولا ينظر لقميص الفريق المنافس مهما كان إسمه.

محمد إبراهيم: اتربيت على المكسب في الزمالك

وتابع محمد إبراهيم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" لما باجي الاعب الزمالك والجمهور ينادي عليا دي بتبقى حاجة كبيرة أوي ليا".

وأضاف:" اتربيت في الزمالك على المكسب وصحابي الزملكاوية بيزعلوا مني لما الاعب الزمالك بسبب مستوايا ضد الفريق".

واختتم:" اتربيت ان ادافع عن تيشرت الفريق المنتمي إليه وهذا طبيعي وامام الزمالك بلعب بتركيز كبير مثل أي مباراة ".