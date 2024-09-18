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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة بروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب يان بريدل.

وفاز بروسيا بثلاثية ساحقة على حساب نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أهداف بروسيا دورتموند ضد كلوب بروج

نجح جيمي بينو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند في تسجيل هدفي اللقاء الأول والثاني ببراعة في الدقائق 76، 86 على التوالي من عمر المباراة.

وعزز سيرهو جيراسي نجم نادي بروسيا دورتموند بالهدف الثالث لصالح فريقه في الدقيقة 95+5 من عمر المباراة دون أن يتمكن دفاع الخصم وحارس المرمى من التصدي لكرته التي مررها له إمري تشان.

ودخل بروسيا دورتموند مباراته بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- كوبيل

خط الدفاع رايرسون، سولي شولتيربيك، بن سبعيني

خط الوسط غروز، تشان، سابيتزر

خط الهجوم اديمي – مالين – براندات.