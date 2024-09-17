نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب ميلان بثلاثية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفوز أمام نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

تمكن كريستيان بوليسيتش من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ألفارو موراتا إلى زميله بوليسيتش الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أليسون بيكر.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 17، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء.

ونجح إبراهيما كوناتي في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 23، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها ألكسندر أرنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها كوناتي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 30، منعت العارضة الهدف الثاني لصالح ليفربول، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع فيرجيل فان دايك أن يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 41، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ميلان، نفذها تسيميكاس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فان دايك برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 67، بعد هجمة مرتدة، أنهاها كودي جاكبو بتمريرة إلى زميله سوبوسلاي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.