نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السد المتوقع ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد موعدًا هامًا مع نظيره نادي العين الإماراتي مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي تشكيل السد المتوقع ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة والذي يحظى على اهتمام وترقب كبير من جانب الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة السد والعين في دوري اسيا للنخبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة السد والعين في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف ملعب هزاع بن زايد مواجهة اليوم.

تشكيل السد المتوقع ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: باولو أوتايو، جبريل، أحمد سهيل، طارق سلمان.

وسط الملعب: محمد وعد، ماتيوس أوريبي، حسن الهيدوس.

خط الهجوم: رامون بيريز، جيوفاني، رافا موخيكا.

