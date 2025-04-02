هاتف vivo المنتظر في الأسواق العالمية قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن vivo ستطلق قريبا هاتفها الجديد الذي صممته ليكون هاتفا منافسا من حيث السعر والمواصفات.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف vivo V50e حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 388 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Diamond Shield Glass المضاد للصدمات والخدوش.

يضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام Android 15 مع واجهات Funtouch 15، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فتأتي ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميغابيكسل.

دعمت vivo هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وتقنيات GPS و GALILEO و GLONASS و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.