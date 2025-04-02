روسيا تطور نسخة مميزة من سيارة Atom الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير نسخة جديدة بتصميم مميز من سيارة Atom الكهربائية التي أعلن عنها العام الماضي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في مكتب Ever Evo الروسي للتصاميم التقنية وضعوا تصميما جديدا كليا لسيارة كروس آوفر رباعية الدفع، مطوّرة عن سيارة Atom الروسية.

صممت السيارة الجديدة لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة، وحصلت على صندوق مثبت أعلى السقف لنقل الأمتعة الكبيرة، ويمكن طي مقاعدها لتتحول قمرة السيارة لمكان مريح للنوم، كما جهّزت المركبة بطاولة صغيرة قابلة للطي، ومغسلة صغيرة وحوض لغسل الصحون، وخزانات ماء صغيرة.

وحول الموضوع قال مدير مكتب Ever Evo ليونيد موكييف:"كنا نراقب علامة Atom التجارية منذ أن أعلنت عن سياراتها الكهربائية لأول مرة، وأردنا صنع نسخة غير عادية من هذه السيارة، نعتقد أن المركبة الجديدة ستلقى رواجا كبيرا في روسيا حتى من قبل شركات تأجير السيارات".