الموعد المحتمل لزراعة شريحة Blindsight في الدماغ البشري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الموعد الذي سيتم فيه أول عملية زراعة لشريحة Blindsight في دماغ بشري، والتي طوّرت لتمكين المكفوفين من الرؤية.

في خطاب ألقاه في ولاية ويسكونسن في 30 مارس، وعد ماسك بأن تقوم شركة Neuralink بأول عملية زراعة لشريحة Blindsight في دماغ أول شخص بحلول نهاية عام 2025، وأشار إلى أن الجهاز سيسمح للأشخاص المكفوفين تماما باستعادة بصرهم.

ونوه ماسك أيضا إلى أن شريحة Blindsight الأولى التي سيتم زراعتها في دماغ بشري ستكون ذات قدرات محدودة نوعا ما، لكن المختصين Neuralink سيطورون قدرات هذه الشريحة تدريجيا حتى يتمكن الشخص الكفيف من الحصول على "رؤية خارقة".

وفي خريف عام 2024، أوضح ماسك أن شريحة Blindsight التي تطورها شركة Neuralink ستسمح بالرؤية حتى لأولئك الذين فقدوا النظر بكلتا العينين وتضرر لديهم العصب البصري، وأشار إلى أن الشريحة لتعمل بشكل صحيح، يجب أن تكون القشرة المخية سليمة.