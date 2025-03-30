سوني تحدث نقلة نوعية في عالم أجهزة التلفاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:25 مساءً - أعلنت سوني عن تقنية جديدة يتوقع أن تحدث نقلة كبيرة في أجهزة التلفاز التي توفر إمكانيات مميزة للمستخدمين.

وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن التقنية الجديدة لإضاءة شاشات التلفاز RGB LED، والتي أعلنت عنها سوني، تتكون فيها مصفوفة التلفاز من مصابيح LED وبكسلات فرعية من الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، أما في حالة الإضاءة الخلفية التقليدية، تتكون المصفوفة من مرشحات الضوء.

وأشار الخبراء في سوني إلى أن تقنية RGB LED تسمح بتقديم ألوان أكثر دقة وصورة أكثر سطوعا، كما تفتقر أجهزة التلفاز المزودة بتقنية LED RGB الجديدة أيضا إلى طبقة النقاط الكمومية، وبفضل هذا يتم إبقاء تشويه اللون عند الحد الأدنى، كما أن أجهزة التلفاز المعتمدة على الإضاءة الخلفية الجديدة يمكن أن تتمتع بسطوع يصل إلى 4000 شمعة، كما أن التقنية الجديدة توفر أيضا دعما أفضل لزوايا المشاهدة الواسعة، وهي نقطة ضعف في شاشات Mini-LED التقليدية، والتي غالبا ما تظهر الصورة فيها غير مشبعة بالألوان أو تكتسب لونا أخضر عند النظر إلى الشاشة من زوايا معينة.

وقالت المتحدثة باسم الشركة مارا ريديكان: "نعتقد أننا نستطيع ضمان ليس فقط جودة الصورة الجيدة من خلال التقنية الجديدة، ولكن أيضا الموثوقية والاستقرار في عمل أجهزة التلفاز"، وأوضحت أن سوني لا تنوي التخلي عن إنتاج أجهزة التلفزيون المعتمدة على تقنيات الإضاءة الخلفية Mini LED وQD-OLED وMicro LED.