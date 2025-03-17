AMD تطلق مبيعات معالجاتها الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 07:27 صباحاً - أعلنت AMD عن بدء مبيعات معالجاتها الجديدة التي كانت قد كشفت عنها خلال معرض CES 2025.

وأشارت AMD إلى أن متاجرها الإلكترونية بدأت ببيع نوعين جديدين من المعالجات، المعالج الأول Ryzen 9950X3D حصل على 16 نواه، يصل تردده إلى 5.7 غيغاهيرتز، ويطرح بسعر 699 دولارا.

أما المعالج الجديد الثاني Ryzen 9900X3D، فحصل على 12 نواه، ويصل تردده إلى 5.5 غيغاهيرتز، وسيطرح بسعة 599 دولار

وأوضح الخبراء أن الابتكار الرئيسي في هذه المعالجات هو تقنية 3D V-Cache من الجيل الثاني، إذ قام مهندسو الشركة يتغيير موقع ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمعالج، وأصبحت الآن تقع أسفل بلورة المعالج، وليس فوقها، ما أدى إلى تحسين الأداء الحراري للمعالجات ومكنها من العمل بسرعة أكبر مقارنة بمعالجات AMD السابقة.

وأظهرت الاختبارات أن معالج Ryzen 9950X3D كان أداؤه أفضل بقليل مع الألعاب مقارنة بمعالجات Ryzen 9950X من الجيل السابق، لكنه أقل استهلاكا للطاقة بنسبة 40-50% الأمر الذي سيسمح بتشغيل الحواسب لفترت أطول.