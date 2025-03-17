OpenAI تحث على حظر برمجيات DeepSeek في الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 07:27 صباحاً - اتهمت شركة OpenAI الأمريكية منافستها الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي DeepSeek بتهديد بيانات المستخدمين واقترحت على السلطات الأمريكية حظر برمجياتها في الولايات المتحدة.

وجاء في وثيقة على الموقع الإلكتروني لـ OpenAI: "قد تشمل متطلبات الأمن حظر استخدام الأجهزة المصنوعة في الصين، مثل شرائح Huawei Ascend، والنماذج التي تنتهك خصوصية المستخدم وتشكل مخاطر أمنية، وكما هو الحال مع هواوي، هناك مخاطر كبيرة مرتبطة باستخدام نماذج DeepSeek".

وتزعم الشركة الأمريكية أن شركة DeepSeek ممولة وخاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة مايكروسوفت الأمريكية وشركة OpenAI تحققان في عمليات جمع بيانات تابعة لـ OpenAI، والتي وفقا لهم، قد تكون مرتبطة بشركة DeepSeek الصينية.

وتعتبر OpenAI واحدة من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة في مجال تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات ChatGPT التي طورتها يستخدمها الملايين حول العالم اليوم.

أما شركة DeepSeek الصينية فقد أعلنت في 20 يناير الماضي عن إصدار نسخة R1 من مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقول موقعها الإلكتروني إنه على قدم المساواة مع ChatGPT. وبعد إصدار نسخة R1 احتل تطبيق DeepSeek المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات في متجر App Store في العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.