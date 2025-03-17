آبل تغيّر تجربة الاستماع إلى الموسيقى بميزة جديدة في ”آيفون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 07:27 صباحاً - أطلقت آبل تحديثا جديدا يقدم لأكثر من 300 مليون من مستخدمي "آيفون" خدمة رائعة تسهّل تجربة الاستماع إلى الموسيقى وتنظيمها.

وتتيح الميزة إمكانية حفظ الأغاني التي يتعرف عليها تطبيق Shazam تلقائيا في قوائم التشغيل على Spotify أو Apple Music، ما يسهل على المستخدمين تنظيم موسيقاهم دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

منذ استحواذ آبل على Shazam في عام 2018، عززت الشركة تكامله مع نظام iOS. ومع ذلك، لم تكن الأغاني المحددة عبر مركز التحكم تضاف تلقائيا إلى قوائم تشغيل Shazam، وكان يتعين حفظها يدويا من خلال التطبيق.

ويُصلح التحديث 18.9، الذي صدر في 5 مارس، هذه المشكلة، حيث أصبحت جميع الأغاني المسجلة باستخدام ميزة "التعرف على الموسيقى" في "آيفون" تُضاف تلقائيا إلى قائمة تشغيل Shazam الخاصة بالمستخدم.

كيفية تفعيل الميزة الجديدة

لتفعيل هذه الميزة، ينبغي تثبيت تطبيق Shazam وإضافة خيار "التعرف على الموسيقى" إلى مركز التحكم عبر الخطوات التالية:

- اسحب لأسفل من أعلى يمين شاشة "آيفون" لفتح مركز التحكم.

- اضغط مع الاستمرار حتى تدخل وضع التحرير.

- عند ظهور خيار "إضافة عنصر تحكم"، ابحث عن "التعرف على الموسيقى" واسحبه إلى المكان المطلوب في مركز التحكم.

وبعد ذلك، عليك تفعيل المزامنة التلقائية داخل تطبيق Shazam:

- افتح Shazam واسحب لأعلى للوصول إلى الشاشة الرئيسية.

- انتقل إلى الإعدادات في الزاوية العلوية اليسرى.

- إذا لم يكن التطبيق متصلا بـ Spotify أو Apple Music، فاضغط على "اتصال".

- قم بتفعيل خيار "مزامنة أغانيك" لضمان تحديث قائمة التشغيل تلقائيا.

ومع هذا التحديث، لن يحتاج المستخدمون إلى فتح Shazam يدويا لحفظ الأغاني التي تعجبهم، ما يجعل تجربة الاستماع أكثر تنظيما وسلاسة.

الآن، كل ما عليك فعله هو فتح مركز التحكم، الضغط على أيقونة Shazam، وستُضاف الأغنية مباشرة إلى قائمة تشغيلك.