انخفاض مبيعات ”هيونداي موتور” بنسبة 1.8% في عام 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - أعلنت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية انخفاض مبيعاتها السنوية بنسبة 1.8% على أساس سنوي عام 2024 بسبب تراجع الطلب المحلي بشكل رئيسي.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أن مبيعاتها وصلت إلى 4 ملايين و141 ألفا و791 وحدة في العام الماضي، منخفضة من 4 ملايين و216 ألفا و898 وحدة في عام 2023، بحسب وكالة "يونهاب".

وشهدت المبيعات المحلية تراجعا بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل إلى 705 آلاف و10 وحدات، بينما انخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 0.5% إلى 3 ملايين و436 ألفا و781 وحدة.

وذكرت الشركة أنها تمكنت من تنويع موديلاتها المباعة من خلال التركيز على المركبات ذات القيمة العالية على الرغم من الظروف غير المواتية في التجارة المحلية والدولية في العام الماضي، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى بيع 4 ملايين و 174 ألف وحدة هذا العام بما في ذلك 710 آلاف وحدة في السوق المحلية و3 ملايين و460 ألف وحدة في السوق العالمية، من خلال تعزيز مبيعات المركبات الصديقة للبيئة وتوسيع نظام إنتاجها في أمريكا الشمالية لتعزيز قدراتها على الاستجابة للمخاطر بشكل استباقي.