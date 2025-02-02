انت الأن تتابع خبر وظائف شاغرة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعلن عن فتح باب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة درجة البكالوريوس،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية

هناك عدد من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهي كالآتي:-

١- أخصائي أول تطوير الخدمات اللوجستية بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة والتنظيم.

- خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في نفس مجال الوظيفة.

٢- أخصائي تخطيط مالي مساعد بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة المالية.

- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

٣- أخصائي أول قواعد إدارة البيانات بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

- خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في نفس مجال العمل.

موعد وطريقة التقديم في وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية