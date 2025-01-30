نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرياض تحتضن «مؤتمر ليب 2025» الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف العاصمة الرياض النسخة الرابعة من مؤتمر «ليب» التقني، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تحت شعار «نحو آفاق جديدة»، خلال الفترة من 9-12 فبراير 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال مدينة الرياض.

وتشمل فعاليات المؤتمر، مسابقة «روكت فيول» للشركات الناشئة، التي توفر فرصة لرواد الأعمال، لعرض أفكارهم المبتكرة أمام الجمهور، من المستثمرين وقادة القطاع، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو لهذه الشركات.

بينما تتنافس الشركات الناشئة للفوز بجوائز تصل لمليون دولار، حيث تركز مسابقة «روكت فيول» على المنظومة المتنامية للشركات الناشئة في المملكة.

كما يتضمن نصف النهائي 120 شركة رائدة، من مختلف القطاعات، تمثل 40 دولة، وللفوز بالمسابقة يشترط على كل شركة الوفاء بمعايير تتعلق بمرحلة التطوير، وتركيز المجال، والتمويل، والموقع، على أن تقوم بتقديم عرضها أمام لجنة مستقلة من المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال وقادة القطاع.

وتشمل المنافسات ستّ فئات، إذ تقدم مسابقة «روكت فيول» لعام 2025 جوائزها عبر فئات: الابتكار، والإمكانات السوقية، وقوة الفريق، ونموذج العمل، والأثر الاجتماعي.

وتبلغ قيمة جائزة «ليب» العامة 250،000 دولار، ستحصل عليها الشركة الناشئة المتميزة في جميع القطاعات، بينما سيحصل كل واحد من الفائزين الآخرين على جائزة بقيمة 150،000 دولار، وسيتم منح جائزة «النجم الصاعد» لإحدى الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتي تتميز بإمكانات عالية، أما جائزة «أفياتريكس» فتمنح للشركات الناشئة بقيادة النساء، بينما سُتكرم جائزة «التقنية من أجل الإنسانية» الشركة الناشئة التي تقدم الحلول الأكثر تطويرًا للعمل الاجتماعي، وسُتمنح جائزة «نحو آفاق جديدة» للشركة التي تحدث أفضل نقلة في الحياة، بينما ستتمكن إحدى الشركات غير السعودية، بالفوز بجائزة «ممكني» ما يتيح لها الفرصة لبدء أعمالها في المملكة.