نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية والسلام يتوجان بلقب "طواف الأندية السعودية 2025" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن منافسات طواف الأندية السعودية 2025 للدراجات الهوائية، بعد تجربة رياضية حماسية خاضها أكثر من 150 لاعبًا على مدى 12 يومًا، وسط طبيعة ومرتفعات منطقة عسير.

ونجح نادي القادسية في انتزاع لقب "فئة الكبار" التي بلغ مجموع مسافاتها 425 كيلومترًا، وتمكّن نادي العدالة بالفوز بالمركز الثاني، وجاء ثالثًا الفتح.

وفي منافسات فئة الشباب لمجموع مسافات 375 كيلومترًا، توّج نادي السلام بالمركز الأول، وفي المركز الثاني نادي الشباب، وثالثًا نادي الفتح