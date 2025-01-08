نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي حراء الثقافي يثري زواره بفعالية "ميدان التحديات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد حي حراء الثقافي خلال هذه الأيام إقبالًا من الزوار وأهالي مكة المكرمة للاستمتاع ومشاهدة الفعاليات المختلفة مثل المعارض التاريخية والثقافية التي تُحاكي تاريخ الحج وتطوره عبر العصور، والتعريف بالعمارة الإسلامية وفنونها التشكيلية والحرفيّة، والعروض الشعبية.

كما يضفي ميدان التحديات وأجواء الندية والتنافس، وتقديمه عددًا من ألعاب المتعة والإثارة التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى فعالية الرسوم التشكيلة، ويأتي ذلك ضمن " فعاليات شتاء حراء" بالتزامن مع إجازة منتصف العام التي تستمر حتى 10 يناير الحالي، وتهدف إلى إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافي من خلال مجموعة من الأنشطة بأحدث التقنيات.

يُذكر أن حي حراء يُعد معلمًا حضاريًّا حيث يقع بجوار أشهر معالم مكة المكرمة "جبل النور "على مساحة تقدر بنحو 67 ألف متر مربع ويحظى باهتمام السيّاح من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، وذلك لتحقيقه معايير جودة الحياة وإثراء تجربة الزائر، كما يطرح الحي في طياته خيارات الاستمتاع بمجموعة من المقاهي والمطاعم ذات الطابع التراثي والمعاصر، وتوفير تجربة تسوق فريدة من خلال إيجاد سوق الحرف والصناعات التراثية وعبر مجموعة من المرافق التجارية المتعددة والمتنوعة