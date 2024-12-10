الضمان الاجتماعي يكشف عن خطوات هامة لمواجهة نقص الدعم الشهري للمستفيدين 2025 !

انت الأن تتابع خبرالضمان الاجتماعي يكشف عن خطوات هامة لمواجهة نقص الدعم الشهري للمستفيدين 2025 !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضمان حقوق مستفيدي الضمان الاجتماعي، كشفت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر منصاتها الرسمية عن خطوات تقديم المطالبات المالية في حال حدوث نقص في الدعم الشهري.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين تجربة المستفيدين وتوفير الشفافية والوضوح في التعامل مع أي مشكلات قد تواجههم في تلقي الدعم المخصص لهم.

خطوات تقديم شكوى مالية في حالة نقص الدعم الشهري

من خلال حسابها الرسمي، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تقديم شكوى مالية في حال نقص الدعم الشهري للمستفيدين، وهي كالتالي:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية: أولاً يجب على المستفيدين تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتهم الشخصية.

اختيار الدفعات المالية: من القائمة المتاحة، يتم اختيار "الدفعات المالية".

تقديم شكوى مالية: بعد اختيار الدفعات المالية، يجب الضغط على خيار "تقديم شكوى مالية".

إرفاق الأوراق الداعمة: من الضروري تقديم المستندات اللازمة لدعم الشكوى المقدمة.

تأكيد الطلب: في الخطوة الأخيرة، يجب الضغط على زر "تأكيد الطلب" لإتمام تقديم الشكوى.

فترة تقديم الشكاوى المالية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فترة تقديم الشكاوى المالية من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور تكون محدودة. يمكن تقديم الشكوى من تاريخ صدور الدفعة المالية وحتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي التالي. ويجب على المستفيدين عدم تجاوز مدة الـ 30 يومًا المسموح بها لتقديم الشكاوى وفقًا للنظام المعتمد.

دراسة الاعتراض على الشكوى

بخصوص دراسة الاعتراضات، أكدت الوزارة أن فترة دراسة الشكوى المالية تكون خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. لمعرفة نتيجة الشكوى،

يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية: يتم تسجيل الدخول إلى المنصة عبر حساب المستخدم.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي: من القائمة الرئيسية، يجب اختيار "برنامج الضمان الاجتماعي".

النقر على الشكاوى المالية: بعد الدخول إلى البرنامج، يجب الضغط على "الشكاوى المالية".

مراجعة النتيجة: عبر النقر على رمز العين، ستظهر نتيجة الشكوى.

التحقق من الأهلية للضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية أيضًا إمكانية التحقق من أهلية المستفيد للضمان الاجتماعي. يمكن للمستفيدين التحقق من حالته عن طريق:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية: يجب الدخول إلى الرابط الرسمي للوزارة.

اختيار برنامج الضمان الاجتماعي: من القائمة، يتم اختيار "دراسة الأهلية".

عرض النتيجة: سيتم عرض حالة الأهلية، سواء "مؤهل" أو "غير مؤهل"، وإذا كانت النتيجة "غير مؤهل"، يمكن تقديم طلب اعتراض.

الدفع بأثر رجعي