انت الأن تتابع خبر عاجل: تفاصيل مثيرة حول زيادة دعم حساب المواطن 1446 قبل صرف الدفعة 85 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تفيد بزيادة دعم برنامج حساب المواطن بمبلغ يصل إلى 500 ريال سعودي قبل صرف الدفعة 85.

وقد أثارت هذه الأخبار تساؤلات واسعة بين المستفيدين من البرنامج، الذي يعد من أهم مبادرات الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود.

رد رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل حاسم على هذه الشائعات، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة. وأوضحت الوزارة أن الدعم المخصص سيتم صرفه وفقًا للآلية المعتمدة دون أي زيادة أو نقصان.

كما أكدت أن أي تغييرات تتعلق بقيمة الدعم سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال المنصات الرسمية للبرنامج، مثل صفحة حساب المواطن على منصة "تويتر".

خطوات الاستعلام عن حالة دعم حساب المواطن

للتأكد من حالة دعمك الشخصي أو الاطلاع على التفاصيل المحدثة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

سجّل دخولك باستخدام بياناتك أو عبر خدمة "النفاذ الوطني الموحد".

اختر "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.

انقر على خيار "الاستعلام عن حساب المواطن".

أدخل البيانات المطلوبة بدقة، وتحقق من صحتها.

انقر على زر "استعلام" لعرض تفاصيل حالتك.

قيمة دعم حساب المواطن المعتمدة حاليًا

وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، تم تمديد الدعم الإضافي حتى نهاية عام 2025، مع تثبيت قيمة الدعم كما يلي:

رب الأسرة (المستفيد الرئيسي): 720 ريال سعودي شهريًا.

التابع البالغ (18 عامًا فأكثر): 360 ريال سعودي شهريًا.

التابع القاصر (أقل من 18 عامًا): 215 ريال سعودي شهريًا.

رسالة هامة للمستفيدين