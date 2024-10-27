شكرا لاهتمامك لمعرفة “بعد صدورها” استعلام نتائج أهلية الضمان المطور الدورة 35 لشهر نوفمبر 2024 عن طريق النفاذ الوطني وحقيقة تقديم موعد صرف رابت الضمان والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر الجاري يتساءل العديد من المستفيدين في الوقت الحالي حول موعد صدور أهلية الضمان المطور الدورة 35 لشهر نوفمبر 2024، وذلك بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية على اقتراب موعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور لشهر نوفمبر لجميع المستفيدين، حيث تقوم الحكومة السعودية على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد لتحسين حالتهم المادية، ومن خلال المقال التالي سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالضمان المطور الدورة 35.

أهلية الضمان المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري ان يكون موعد صدور أهلية الضمان المطور الدفعة 35 الخاصة بشهر نوفمبر 2024، ويمكنك الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور عن طريق بوابة الضمان الاجتماعي المطور وذلك بإتباع الخطوات البسيطة التالية..

في البداية: قم بالولوج إلي موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم قم بالضغط على بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك عليك تسجل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ، واذا كنت لا تمتلك حساب رسمي على الموقع، فيمكنك إنشاء حساب جديد.

الآن: قم تظهر امامك قائمة بالخدمات المتاحة على الموقع، قم بالضغط منها على خدمة “الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور”.

اضغط على اختيار الدورة الخاصة بشهر نوفمبر، وهي “الدورة 35”.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة.

في النهاية: اضغط علي زر إرسال الطلب، لكي تظهر امامك نتائج الاستعلام الخاصة بالأهلية.

تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي

كما أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر المقبل، ليأتي يوم الخميس 31 أكتوبر، بدلًا من يوم الجمعة 1 نوفمبر، ومن المقرر ان تستمر عملية الصرف حتى يوم 10 من نوفمبر، وقد تم تقديم موعد الصرف الرسمي بسبب تزامنه مع يوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية في البلاد، لذلك تم تبكير موعد الصرف.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور