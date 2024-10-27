شكرا لاهتمامك لمعرفة حقيقة أم شائعة؟…حقيقة صرف منحة بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية وموعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعمل المملكة العربية السعودية على دعم مختلف فئات المجتمع، خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وكذا الفئات الأكثر تأثرا بالتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال صرف منحة بدل غلاء المعيشة، وناقش مجلس الوزراء الميزانية العامة للعام 2025، حيث تم الإعلان عن قرار ملكي بإعادة صرف المنحة لجميع المشمولين، مع زيادة قدرها 20%.

صرف منحة بدل غلاء المعيشة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسم حقيقة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات ملكية بعودة صرف منحة بدل غلاء المعيشة، وأوضحت الوزارة أن هذه المنحة، التي توقفت منذ عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا وتدهور الأحوال الاقتصادية، لن تتكرر مرة أخرى، مشيرةً إلى أنه تم تعويض المستفيدين عنها بزيادة في الرواتب ونظم الدعم الأخرى.

كما أكدت الوزارة أن الأخبار حول إضافة زيادة بنسبة 20% على قيمة المنحة غير صحيحة، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى أن أي قرارات مستقبلية ستكون عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر

أعلنت وزارة المالية السعودية أن يوم الأحد المقبل، الموافق 27 أكتوبر الجاري، سيكون موعد صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام بالمملكة، وسيتم بدء صرف الرواتب في صباح يوم الأحد، ويمكن للموظفين الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب من خلال الدخول إلى حسابهم الرسمي على منصة اعتماد.

الفئات المستفيدة من منحة بدل غلاء المعيشة

كان هناك عدة فئات مستهدفة لهذه المنحة، وهي كما يلي: