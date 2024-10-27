شكرا لاهتمامك لمعرفة رابط الضمان الاجتماعي المطور www.hrsd.gov.sa وحقيقة تقديم موعد صرف الدورة 35 لشهر نوفمبر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل عدد كبير من المستفيدين في الوقت الحالي حول رابط الضمان الاجتماعي المطور الدورة 35 لشهر نوفمبر 2024، حيث إن تعمل الموارد البشرية في السعودية على صرف رابت الضمان المطور لجميع المستحقين في يوم محدد من كل شهر، وذلك من أجل مساعدة الفئات المستفيدة والاكثر احتياجًا في البلاد في تحسين الحالية المالية لهم، وفي بعض الشهور يتم تأجيل او تقديم صرف الدفعة بسبب تصادف يوم الإيداع مع العطلات الرسمية في المملكة، ومن خلال المقال التالي سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالدورة 35.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور عند صدورها، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

في الخطوة الأولى: قم بالدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك اضغط على البوابة الإلكترونية التابعة للضمان الاجتماعي.

ثم قم بتسجل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ، وفي حالة عم امتلاك حسابًا، يمكنك إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، ستظهر امامك قائمة بالخدمات التي يوفرها الموقع، قم بالضغط منها على خدمة “الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي”.

ثم قم بالضغط على اختيار الدورة الخاصة بشهر نوفمبر، وهي “الدورة 35”.

ثم قم بإدخال البيانات في اماكنها المحددة.

تأكد بعد ذلك من صحة البيانات التي تم إدخالها.

في الخطوة الأخيرة: قم بالضغط علي إرسال الطلب، لكي تظهر امامك نتائج الاستعلام الخاصة بالأهلية.

تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية في السعودية عن تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2024، ليأتي يوم الخميس المقبل والموافق 31 أكتوبر، وذلك دلا من موعد الصرف الرسمي وهو يوم الجمعة 1 نوفمبر، ومن المقرر ان تستمر عملية الصرف حتى يوم 10 من نوفمبر، وقد تم تبكير موعد الصرف نظرًا لأن يوم الجمعة هو عطلة أسبوعية في البلاد، لذلك تم تبكير موعد الصرف الرسمي.