شكرا لاهتمامك لمعرفة متى يتم صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1446 ورابط الاستعلام sakani.sa | هل حمل الدعم السكني اليوم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل العديد من المواطنين في المملكة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1446، حيث كانت قد أكدت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تأخير في موعد صرف الدعم السكني كما يتم تداوله بين المستحقين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الحكومة السعودية لتقديم الدعم السكني للأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجا، حيث يهدف البرنامج إلى توفير سكن ملائم لكل مستفيد.

موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر

خصصت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية يوم معين لصرف الدعم السكني وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ولكن اذا صادف يوم صرف الدعم السكني مع اجازة رسمية في البلاد، فإنه يتم تغيير موعد الصرف، وعليه فقد كشفت وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “اكس” عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر فمن المرتقب إيداع الدعم في حسابات المستفيدين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 24 أكتوبر والموافق 21 ربيع الثاني 1446، وتستغرق عمليات الايداع حوالي 3 أيام عمل كحد أقصى.

الاستعلام عن الدعم السكني في السعودية

يمكن الاستعلام عن الدعم السكني في السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية..

اولًا: قم بالذهاب إلى موقع برنامج سكني.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الخدمات، ومن ثم اضغط على الاستعلام عن الدعم السكني.

عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة منك، في الخانات الفارغة امامك.

قم بمراجعة البيانات المٌدخلة، ومن ثم اضغط على زر استعلام..

في الخطوة الاخيرة: ستظهر صفحة بها تفاصيل الدعم المتعلق بالدفعات السابقة والحالية من الدعم السكني.

شروط الحصول على الدعم السكني