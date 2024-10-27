شكرا لاهتمامك لمعرفة بالرابط…خطوات الاستعلام عن دعم الريف 1446 وأبرز الشروط المطلوبة للحصول على الدعم reef.gov.sa والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

برنامج دعم الريف 1446 يعد من أبرز برامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة السعودية، ويهدف إلى تعزيز ودعم الأسر الريفية والعاملين في القطاع الزراعي، و يمكن للمستفيدين الاستعلام عن مدى استحقاقهم للدعم ومعرفة المتطلبات والشروط اللازمة التي يجب توفرها ليكون الشخص مؤهلا للحصول على الدعم.

دعم الريف 1446

تشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية على برنامج دعم ريف وتدير كافة شؤونه، حيث قامت الوزارة بنشر كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج والإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة به، ويمكن الاستعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدعم ريف.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة.

اختيار تسجيل الدخول.

حدد اختيار خدمة الاستعلام.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

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شروط الحصول على دعم الريف

للموافقة على طلب استحقاق دعم ريف، حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المتقدم، وتشمل ما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ينبغي ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 4000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والنشأة.

يجب أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل المملكة.

الإقامة في إحدى المناطق المشمولة ببرنامج دعم ريف.

توفر الخبرة الكافية في المجال الزراعي أو أحد الأنشطة المرتبطة به.

يجب تقديم وثيقة عمل حر للمتقدم.

توفر حساب بنكي نشط في أحد البنوك السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم يعمل بوظيفة رسمية في أي قطاع حكومي أو خاص.

مميزات برنامج دعم الريف

يتمتع البرنامج بالكثير من المميزات أبرزها:

توفير الدعم لصغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

الحصول على دعم مالي يساهم في التحسين من البيئة الزراعية.

مبلغ برنامج دعم الريف

ياخذ المستفيدين من دعم الريف مبلغ يبدأ من 4500 شهريا، لمساعدتهم وتخطى ظروف الحياة الصعبة.